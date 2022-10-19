УФАС выдало предупреждение Водоканалу Ленинградской области

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники УФАС установили в деятельности Водоканала нарушения антимонопольного законодательства в сфере защиты конкуренции. Учреждение навязывало заключение дополнительного договора для допуска прибора учета в эксплуатацию.

Навязанными невыгодными условиями могут быть признаны те, которые участник рынка не принял бы, исходя из своих интересов. При этом, такие условия позволяют доминирующему на рынке субъекту получать выгоду посредством ограничения свободы ведения экономической деятельности его контрагентов.

Ленинградское УФАС потребовало от ГУП «Водоканал Ленинградской области» прекратить направлять потребителям дополнительные договоры до 13 ноября 2022 года. В противном случае предприятию грозит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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