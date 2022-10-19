Появилось видео из квартиры в Кудрово, где мужчина удерживал собственного сына и ранил его ножом

В Сети появилось видео из квартиры в Кудрово Всеволожского района Ленобласти, где 38-летний мужчина удерживал в заложниках своего девятилетнего сына.
Ранее ivbg.ru рассказывал, что утром 19 октября пьяный отец похитил ребенка, затащил его в квартиру на Столичной улице и тяжело ранил в шею ножом. Мужчину угрожал убить мальчика. Неадекват сам открыл квартиру спецназу.
Видео: KP.ru
Мальчик сейчас находится в больнице, ему провели экстренную операцию. Его состояние стабильно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
Вам будет интересно
Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Даниила Кота, который облил девушку и парня кислотой, к восьми годам колонии общего режима и...
14.10.2022 154