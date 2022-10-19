«Участвую в боевых заданиях, копаю окопы»: депутат Милонов рассказал, чем занимается в зоне СВО

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, какие именно задачи он выполняет в зоне специальной операции.

Как сообщил политик в своем telegram-канале, обмундирование он использует личное, но оружие ему выдало государство.Также Милонов поделился радостной новостью – его больше не просят сбрить бороду.

«Участвую в боевых заданиях, стрельбы куда надо, по кому надо, запускаем дроны, корректируем дроны… И капониры копаю, и окопы копаю, и укрытия копаю», – рассказал Виталий Милонов

Политик не считает такую работу тяжелой. По его мнению, эти физические нагрузки можно сравнить с теми, за которые его знакомые платят большие деньги в фитнес-залах. Помимо боевых задач, Виталий Милонов, как депутат Государственной думы, также регулярно общаться с жителями зоны СВО.