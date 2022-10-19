Материнским капиталом теперь можно оплачивать услуги репетиторов

Постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.
В публикации сказано, что родители могут направить средства частному преподавателю либо воспользоваться услугами негосударственного детского сада или школы. Подчёркивается, что у индивидуального предпринимателя, который оказывает образовательные услуги, должна быть лицензия.
Ранее материнский капитал можно было использовать только в том случае, если родители обращались в частные образовательные организации, зарегистрированные как юрлица.
Чтобы оплатить образовательные услуги таким образом, необходимо предоставить в Пенсионный фонд два документа — заявление и заключённый с ИП договор с расчётом стоимости.
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