Путин ввел в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах различные уровни реагирования

Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации» подписан 19 октября.

Так, В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится режим максимального уровня реагирования. В новых регионах России введена территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы.

В свою очередь, в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе вводится средний уровень реагирования.

Руководство регионов обеспечит:

усиление охраны общественного порядка;

особый режим транспорта, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей;

временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.