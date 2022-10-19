Шезлонги, качели, спорткомплекс, пространство для барбекю и фотозоны появились вдоль берега реки Вьюн

Всего вдоль берега реки Вьюн в поселке Запорожское Приозерского района в рамках нацпроекта благоустроено более 8 тысяч квадратных метров.

«При разработке проекта благоустройства мы обязательно привлекаем жителей и учитываем их пожелания. Здесь, к примеру, по их просьбе организованы места для занятий спортом, территории для спокойного отдыха, игровые площадки для детей, скейт-площадки и многое другое», – рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Вдоль реки появились прогулочные дорожки, по краям которых высажены ели, сирень и кизильник. Для удобства отдыхающих установлены скамьи и парковые диваны, столики для игры в шахматы, шезлонги, качели, перголы, спорткомплекс, пространство для барбекю и фотозоны.

Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. Всего в Ленинградской области в этом году благоустроено уже 60 общественных пространств из заявленных 77.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета. Реализация этих проектов пройдет в 2022 году.