В 2023 году круизный лайнер «Мустай Карим» впервые зайдет в Выборг

В предстоящую навигацию круизный лайнер «Мустай Карим» впервые зайдет в Выборг в Ленобласти.

Планируется, что первый круиз в Выборг на теплоходе «Мустай Карим» состоится из Москвы в мае 2023 года. Лайнер также совершит круизы в Пермский край, по Верхней Волге, по городам Золотого кольца, сообщает пресс-служба компании «ВодоходЪ».

«Мустай Карим» – единственное круизное судно, которое может дойти по Финскому заливу до Выборга, пройдя через исторический центр Петербурга.