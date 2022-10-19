Двое жителей Всеволожского района отделались условными сроками за выращивание наркотика

Двое жителей Всеволожского района Ленобласти получили сроки за выращивание наркотика. Они смогли доказали, что выращивали запрещенное растение для себя.

Как передает пресс-служба Леноблсуда, наркоплантация располагалась на участке в поселке Синево Приозерского района. Мужчины создали все условия для выращивания наркотической травы и стали ухаживать за ней. Но дело далеко не пошло — в июле 2020 года их задержали. Они успели вырасти 103 куста наркотика.

Суд назначил каждому из осужденных наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор в законную силу еще не вступил.

Условными сроками отделались и владельцы наркоплантации в Приозерском районе. У них нашли почти 3,5 килограмма запрещенных растений.