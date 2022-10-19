В Финский залив выпустили 25 тысяч мальков судака — фото

В понедельник, 17 октября, специалисты «Водоканала» Петербурга выпустили в Финский залив 25 тысяч мальков судака.
Общий вес мальков составил 110 килограммов. Подобную акцию компания проводит уже в седьмой раз.
Фото: "Водоканал Санкт-Петербург"
Отмечается, что ежегодное зарыбление направлено на оздоровление и восстановление биологических ресурсов Невы и Финского Залива. За последние шесть лет специалисты выпустили 9 507 молодых сигов, 1 500 экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика и 6 600 молодых особей атлантического лосося.
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