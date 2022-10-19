ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Виктор Назаров.





В ходе ожесточенных боев за

освобождение одного из населенных

пунктов ефрейтор Виктор Назаров,

находясь под шквальным огнем

противника, оказывал неотложную

помощь военнослужащим и эвакуировал

раненых с поля боя в безопасное место.

Проявляя мужество и

самоотверженность, несмотря на

артиллерийские обстрелы со стороны

националистов, ефрейтор Назаров лично

спас жизни десяти российских

военнослужащих.