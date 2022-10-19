ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Виктор Назаров.
В ходе ожесточенных боев за
освобождение одного из населенных
пунктов ефрейтор Виктор Назаров,
находясь под шквальным огнем
противника, оказывал неотложную
помощь военнослужащим и эвакуировал
раненых с поля боя в безопасное место.
Проявляя мужество и
самоотверженность, несмотря на
артиллерийские обстрелы со стороны
националистов, ефрейтор Назаров лично
спас жизни десяти российских
военнослужащих.