Реально ли для россиян оформить шенген в Германию?

Германия усложнила процесс получения шенгена для российских граждан. Теперь для оформления немецкой визы граждане России в качестве финансовой гарантии должны предоставить выписку из европейских банков. Рассказываем, какие варианты есть и насколько это возможно выполнить в нынешних условиях.

Для чего нужна подобная мера?

Выписка из банка наглядно демонстрирует платежеспособность гражданина как туриста на территории другой страны. В ней должна быть зафиксирована сумма средств, имеющихся на счете владельца. Для получения шенгенской визы в Германию необходимы выписки по банковским счетам за три последних месяцам до момента подачи заявления. Так как в Германии их могут проверить только в действующих банках ЕС, была введена такая мера.

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС», — сказано на официальной интернет-платформе VisaMetric.

Какие банки в России могут предоставить такие выписки?

Сейчас российские банки не могут помочь гражданам в получение подобных документов. Это связано с тем, что все банковские филиалы России в европейских странах закрыты. В Ассоциации туроператоров России пояснили (АТОР), что в настоящий момент европейский капитал доступен только в австрийском «Райффайзен Банк» и венгерском «ОТП Банк». Их на территории РФ представляют юридические лица из России, а сами держатели акций пытаются свести деятельность с ними к минимуму.

Пока неясно, могут ли они помочь с получение нужной выписки. По мнению представителей АТОР, новые условия, скорее всего, будет невозможно воплотить в жизнь. Это приведет к тому, что большинство жителей нашей страны, которые хотели посетить Германию с целью лечения, обучения, ведения бизнеса или туризма, не смогут попасть в страну.