Реально ли для россиян оформить шенген в Германию?

Германия усложнила процесс получения шенгена для российских граждан. Теперь для оформления немецкой визы граждане России в качестве финансовой гарантии должны предоставить выписку из европейских банков. Рассказываем, какие варианты есть и насколько это возможно выполнить в нынешних условиях.
Для чего нужна подобная мера?
Выписка из банка наглядно демонстрирует платежеспособность гражданина как туриста на территории другой страны. В ней должна быть зафиксирована сумма средств, имеющихся на счете владельца. Для получения шенгенской визы в Германию необходимы выписки по банковским счетам за три последних месяцам до момента подачи заявления. Так как в Германии их могут проверить только в действующих банках ЕС, была введена такая мера.
Какие банки в России могут предоставить такие выписки?
Сейчас российские банки не могут помочь гражданам в получение подобных документов. Это связано с тем, что все банковские филиалы России в европейских странах закрыты. В Ассоциации туроператоров России пояснили (АТОР), что в настоящий момент европейский капитал доступен только в австрийском «Райффайзен Банк» и венгерском «ОТП Банк». Их на территории РФ представляют юридические лица из России, а сами держатели акций пытаются свести деятельность с ними к минимуму.
Пока неясно, могут ли они помочь с получение нужной выписки. По мнению представителей АТОР, новые условия, скорее всего, будет невозможно воплотить в жизнь. Это приведет к тому, что большинство жителей нашей страны, которые хотели посетить Германию с целью лечения, обучения, ведения бизнеса или туризма, не смогут попасть в страну.
Какие еще сложности могут возникнуть при оформлении шенгена?
В начале октября этого года Германия, Словения и Мальта из-за наложения санкций начали требовать у граждан России при заявлении на получение шенгенской визы европейскую страховку.
Специалисты в сфере туризма отметили, что пока решение еще не найдено. В одном из случаев, где запросили иностранную страховку для поездки в Германию, ситуацию удалось урегулировать через оформление документов принимающей стороной. К сожалению, подобная практика доступна не все желающим.