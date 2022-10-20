Финская Orion Pharma работала в России 15 лет. Как сообщают «Ведомости», компания уже начала ликвидацию российского офиса и планирует уйти из России до конца 2022 года. Идут увольнения сотрудников.

Если Orion Pharma закроет офис, это будет первый случай ухода иностранной фармацевтической компании из России. Этот уход может быть связан с общей для финских компаний тенденцией после начала спецоперации в Украине.

Как отмечают «Ведомости», в первом полугодии 2022 года на рынок Восточной Европы и Россию приходилось 17% от всех продаж глобальной Orion Pharma – это €44 млн. Это второй по величине рынок для компании после Финляндии.