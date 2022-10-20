Экономист Григорьева: жителям северных регионов положена пенсия с двойным коэффициентом

Экономист Елена Григорьева пояснила, что право на повышенные выплаты имеют россияне, работающие на Севере.

У российских граждан, работающих или проживающих на Севере, есть право на получение повышенного размера выплат от государства. О механизме получения двойной пенсии рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью агентству «Прайм».

Экономист отметила, что в разных районах Севера устанавливаются свои повышающие коэффициенты, как их называют- районные коэффициенты к страховой выплате одной из видов пенсии (по старости, инвалидности и по потере кормильца). Имеют возможность получить выплату в 1,15 раза больше жители Карелии (исключение составляют Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, а также города Кемь и Костомукша). А жители островов Северного Ледовитого океана и его морей, отдельных местностей Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края, и всей территории Чукотского автономного округа получат в два раза больше.

Стаж определяется в календарном исчислении, и при этом допускается его расчет в льготном порядке: девять месяцев работы в районах Крайнего Севера в условиях полного рабочего дня/ставки. Кроме того, северный стаж учитывается только по основному месту работы, пояснила специалист.