Минцифры приостановило подключение школ к Wi-Fi

Об этом заявил глава Минцифры.

Минцифры вынуждено приостановило подключение школ к Wi-Fi, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем — это Wi-Fi в школах<…> Мы договорились с Кравцовым (министр просвещения), что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса, — цитирует Шадаева РИА Новости.

В Минцифры добавили, что сейчас полноценно подключены к Wi-Fi уже девять тысяч школ.