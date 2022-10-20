Минцифры приостановило подключение школ к Wi-Fi

Об этом заявил глава Минцифры.
Минцифры вынуждено приостановило подключение школ к Wi-Fi, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем — это Wi-Fi в школах<…> Мы договорились с Кравцовым (министр просвещения), что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса, — цитирует Шадаева РИА Новости.
В Минцифры добавили, что сейчас полноценно подключены к Wi-Fi уже девять тысяч школ.
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