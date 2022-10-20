Минобороны показало видео уничтожения украинской бронированной техники под Херсоном

Российские танки активно уничтожают бронетехнику ВСУ, на которой националисты безуспешно пытались прорваться на Херсонском направлении.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска пытались прорваться на херсонском направлении четыре раза за последние сутки. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники и боевиков.

Видео: Минобороны РФ.