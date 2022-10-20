Минобороны показало видео уничтожения украинской бронированной техники под Херсоном

Российские танки активно уничтожают бронетехнику ВСУ, на которой националисты безуспешно пытались прорваться на Херсонском направлении.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска пытались прорваться на херсонском направлении четыре раза за последние сутки. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники и боевиков.
Видео: Минобороны РФ.
Вам будет интересно
Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Об этом он...
19.10.2022 193