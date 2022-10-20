Средняя зарплата педагогов в Ленобласти составит 55 660 рублей

Депутаты Ленобласти обсудили вопросы индексации заработной платы педагогов в 2023 году

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, это стало одним из вопросов повестки заседания постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, состоявшейся 18 октября. Заместитель председателя комитета образования региона — начальник отдела экономики и организации бюджетного процесса Елена Бойцова озвучила новые цифры:

— Концептуально закон предусматривает увеличение заработной платы и изменение расчетной величины: с 1 января она остается в размере 10 755 рублей, а с 1 сентября 2023 года индексируется в 1,09 раза и составит 11 725 рублей. Предусмотрен уровень средней заработной платы педагогов общего образования в размере 55 660 рублей. Целевой показатель уровня заработной платы педагогов дошкольного образования составляет 50 733 рубля.

Депутаты рекомендовали Законодательному собранию Ленинградской области принять законопроект в первом и третьем чтениях.