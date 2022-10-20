Производитель бутылок для кетчупа Heinz закрыл завод в Ленобласти

В Ленинградской области закрылась компания «Логопласт Раша», которая является дочерней компанией холдинга Logoplaste, одного из крупнейших производителей твердой пластиковой упаковки в Европе.

Португало-английская фирма более десяти лет в городе Отрадное Кировского района выпускала пластиковые бутылки для кетчупа Heinz, сообщил портал 47news. Предприятие базировалось на территории «Петропродукт-Отрадное».

Официально компания закрылась 14 октября, а фактически – 30 сентября. На предприятии выпускали от 700 тыс. до 1,5 млн. бутылок для кетчупа в месяц. Собеседники издания на «Логопласт Раша» отказались обсуждать причины ухода компании с российского рынка, ограничившись фразой «понятно же всё».

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В администрации Отрадного сообщили, что уведомление об увольнениях персонала ещё не получали. В комитете по труду также заявили, что пока уведомлений не было.