В Хапо-Ое хулиган расстрелял из пистолета дорожную камеру

Во Всеволожском районе Ленобласти хулиган расстрелял из травматического пистолета камеру фиксации нарушений ПДД.

Как рассказали в дорожном комитете, под покровом ночи он четыре раза выстрелил в камеру. Благо умная автоматика смогла снять весь процесс вандализма, включая машину и всю компанию поддержки. Данные уже переданы в полицию.

Фото: t.me/dorogi_47