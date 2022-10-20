В Хапо-Ое хулиган расстрелял из пистолета дорожную камеру

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти хулиган расстрелял из травматического пистолета камеру фиксации нарушений ПДД.

Как рассказали в дорожном комитете, под покровом ночи он четыре раза выстрелил в камеру. Благо умная автоматика смогла снять весь процесс вандализма, включая машину и всю компанию поддержки. Данные уже переданы в полицию.

В Хапо-Ое хулиган расстрелял из пистолета дорожную камеру Ленобласть, камеры фотовидеофиксации, Всеволожский район
В Хапо-Ое хулиган расстрелял из пистолета дорожную камеру Ленобласть, камеры фотовидеофиксации, Всеволожский район
Фото: t.me/dorogi_47
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28.09.2022 176
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