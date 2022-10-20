В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Максим Власенко.

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Старший лейтенант Максим Власенко,
командуя расчетом зенитной ракетной
батареи, выполнял боевую задачу по
прикрытию наступающих подразделений
ВС РФ. Несмотря на интенсивный огонь
противника из ствольной артиллерии,
РСЗО и минометов, российский офицер
успешно поражал воздушные цели.

В бою зенитный расчет уничтожил четыре
беспилотных летательных аппарата.
Благодаря высокому уровню
профессионализма старшего лейтенанта
Власенко российским войскам удалось
отразить авиаудар националистов.

 

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