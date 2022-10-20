ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Максим Власенко.
Старший лейтенант Максим Власенко,
командуя расчетом зенитной ракетной
батареи, выполнял боевую задачу по
прикрытию наступающих подразделений
ВС РФ. Несмотря на интенсивный огонь
противника из ствольной артиллерии,
РСЗО и минометов, российский офицер
успешно поражал воздушные цели.
В бою зенитный расчет уничтожил четыре
беспилотных летательных аппарата.
Благодаря высокому уровню
профессионализма старшего лейтенанта
Власенко российским войскам удалось
отразить авиаудар националистов.