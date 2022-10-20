ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Максим Власенко.





Старший лейтенант Максим Власенко,

командуя расчетом зенитной ракетной

батареи, выполнял боевую задачу по

прикрытию наступающих подразделений

ВС РФ. Несмотря на интенсивный огонь

противника из ствольной артиллерии,

РСЗО и минометов, российский офицер

успешно поражал воздушные цели.

В бою зенитный расчет уничтожил четыре

беспилотных летательных аппарата.

Благодаря высокому уровню

профессионализма старшего лейтенанта

Власенко российским войскам удалось

отразить авиаудар националистов.