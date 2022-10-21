Синоптик рассказал, когда в Петербурге выпадет снег

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, до конца октября над Санкт-Петербургом будут преобладать циклонические процессы.

Средняя температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Сохранится высокой вероятность дождей, но сильными они не будут.

«Первый снег в Санкт-Петербург я бы ожидал в конце следующей рабочей недели, 27-28 октября», сообщил Михаил Леус