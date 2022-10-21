Американский экономист, предсказавший кризис 2008 года, прогнозирует обвал в экономике хуже, чем в 1970-х

Нуриэль Рубини известен тем, что предсказал экономический кризис 2008 года. Как считает экономист, мир столкнется со стагфляцией – одновременным сочетанием высокой инфляции и торможения экономики.

«Будет хуже, чем в семидесятых. Это не просто краткосрочное явление. Я не верю центральным банкам, когда они говорят, что мы будем бороться с инфляцией любой ценой, даже если будет рецессия, даже если будут жесткие последствия», – цитирует Нуриэля Рубини Bloomberg

По мнению экономиста, будет продолжительная и глубокая рецессия, а затем возникнут финансовый и долговой кризисы.