Восьмиклассника из Петербурга подозревают в попытке изнасилования сестры

По информации ivbg.ru, 19 октября сотрудники УМВД по Красносельскому району приняли заявление от безработного местного жителя.

По его словам, 12-летняя соседка рассказала ему о том, что ее пытались изнасиловать около двух месяцев назад.

Насильственные действия мог предпринять брат пострадавшей. Полицейские опросили школьника и затем передали его законным представителям. Решается вопрос об уголовном деле.