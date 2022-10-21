Восьмиклассника из Петербурга подозревают в попытке изнасилования сестры

По информации ivbg.ru, 19 октября сотрудники УМВД по Красносельскому району приняли заявление от безработного местного жителя.
По его словам, 12-летняя соседка рассказала ему о том, что ее пытались изнасиловать около двух месяцев назад.
Насильственные действия мог предпринять брат пострадавшей. Полицейские опросили школьника и затем передали его законным представителям. Решается вопрос об уголовном деле.
Вам будет интересно
Подробности: в Ленобласти задержали педофила и его 18-летнюю сообщницу, приводившую ему детей за деньги
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Кингисеппском районе Ленобласти задержали подозреваемого в педофилии, а также его сообщницу, которая приводила ему детей...
17.09.2022 1884