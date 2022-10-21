Toyota начнет увольнять сотрудников завода в Петербурге

Как сообщает вице-губернатор Валерий Москаленко, автоконцерн Toyota в ноябре-декабре приступит к сокращению сотрудников завода в Санкт-Петербурге.

Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат компенсационные выплаты и сохранят ДМС на год после увольнения.

Службы занятости населения и ООО «Тойота Мотор» окажут содействие при трудоустройстве уволенным специалистам завода.