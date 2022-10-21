Toyota начнет увольнять сотрудников завода в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает вице-губернатор Валерий Москаленко, автоконцерн Toyota в ноябре-декабре приступит к сокращению сотрудников завода в Санкт-Петербурге. 

Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат компенсационные выплаты и сохранят ДМС на год после увольнения.

Службы занятости населения и ООО «Тойота Мотор» окажут содействие при трудоустройстве уволенным специалистам завода.

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