Toyota начнет увольнять сотрудников завода в Петербурге

Как сообщает вице-губернатор Валерий Москаленко, автоконцерн Toyota в ноябре-декабре приступит к сокращению сотрудников завода в Санкт-Петербурге.
Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат компенсационные выплаты и сохранят ДМС на год после увольнения.
Службы занятости населения и ООО «Тойота Мотор» окажут содействие при трудоустройстве уволенным специалистам завода.
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21.10.2022 31