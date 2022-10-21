Населенные пункты Ленобласти, где на 21 октября выявлены 137 новых заражений COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 137 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 21 октября.

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15.06.2022 320

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+2).
  • Волосовский район: Волосово (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+6), Кудрово (+3), Воейково (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Щеглово (+1), Павлово (+1), Петровские сады (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+11), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Приморск (+3), Гаврилово (+1), Красносельское (+3), Токарево (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+2), Войсковицы (+2), Сиверский (+1), Коммунар (+2).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+6).
  • Киришский район: Кириши (+13).
  • Кировский район: Мга (+5).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Шамокша (+1).
  • Ломоносовский район: Ропша (+1), Гора-Валдай (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+2), Глобицы (+1).
  • Лужский район: Луга (+4).
  • Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+10), Вознесенье (+2), Важины (+3).
  • Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Раздолье (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+5).
  • Тихвинский район: Тихвин (+14), Горка (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+2), Ушаки (+1).
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