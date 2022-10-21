Населенные пункты Ленобласти, где на 21 октября выявлены 137 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 137 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 21 октября.

Вам будет интересно Эти 10 вещей помогут вам прожить дольше и не будут дополнительно стоить ни рубля Патофизиолог, иммунолог, Елена Парецкая дала советы, которые не требуют дополнительных материальных затрат, просты, доступны и эффективны. Ешьте не торопясь. Это уменьшит риск... 15.06.2022 320

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.