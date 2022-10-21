Населенные пункты Ленобласти, где на 21 октября выявлены 137 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 137 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 21 октября.
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15.06.2022 320
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+6), Кудрово (+3), Воейково (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Щеглово (+1), Павлово (+1), Петровские сады (+1).
- Выборгский район: Выборг (+11), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Приморск (+3), Гаврилово (+1), Красносельское (+3), Токарево (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Войсковицы (+2), Сиверский (+1), Коммунар (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6).
- Киришский район: Кириши (+13).
- Кировский район: Мга (+5).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Шамокша (+1).
- Ломоносовский район: Ропша (+1), Гора-Валдай (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+2), Глобицы (+1).
- Лужский район: Луга (+4).
- Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+10), Вознесенье (+2), Важины (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Раздолье (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тихвинский район: Тихвин (+14), Горка (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+2), Ушаки (+1).