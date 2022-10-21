LG планирует перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан

Производитель бытовой техники из Южной Кореи LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан.

По информации газеты «Коммерсант», ссылающейся на источник на рынке бытовой техники, руководство южнокорейской компании LG обсуждает возможность переноса производства из России.

Он уточнил, что мощности могут перевести в узбекский Artel Electronics, а часть топ-менеджмента уже переведена в Ташкент.

Artel Electronics подчеркнула, что в данный момент у нее отсутствуют партнерства с LG. При этом, компания отказалась раскрыть информацию о потенциальных переговорах с южнокорейскими коллегами.

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Издание отметило, что у LG уже был завод в Казахстане, с 1998 года он выпускал ту же продукцию, что и российский. Несколько лет назад предприятие закрылось. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики обсуждает открытые нового завода.