Гость из Кубы оставил в Пулково сигары на 721 тысячу рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в зеленом коридоре остановили пассажира, прилетевшего из Гаваны. В его рюкзаке обнаружили пять коробок со 110 сигарами, изготовленными из натурального табака на Кубе.

Общая стоимость товара – 721 тысяча рублей.

Кубинец сообщил, что в Россию прибыл на учебу, а сигары привез для личного пользования. При этом по закону разрешено перевозить не более 50 сигар или сигарилл для себя, а их вес не должен превышать 250 граммов.

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05.10.2022 1655
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