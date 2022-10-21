В Петербурге неожиданно выросла женская преступность

В 2021 году в Петербурге было осуждено 523 женщины, в этом году их уже 570.

«Затрудняюсь сказать, с чем это связано. Женщин судят за кражи, наркотики, мошенничество и насилие в отношении представителя власти», — рассказал в эфире телеканала « 78 » руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Петербурга Дарья Лебедева.

При этом за первые шесть месяцев 2022 года снизилась преступность среди несовершеннолетних. В 2021 году обвинительные приговоры вынесли 109 подросткам, в 2022 году — 83.

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Всего за полгода в Петербург было рассмотрено около 6 000 дел. Из них самое большое количество — 2000 — это кражи, около 1300 дел — незаконный оборот наркотиков, около 600 дел — нарушения ПДД. Оглашено 4,3 тыс. приговоров — практически столько же, сколько и за аналогичный период прошлого года.

В Петербурге чаще всего совершают преступления мужчины 30-45 лет со средним или средне-специальным образованием. Все местные, трудоспособные, но без работы, без семьи и без крепких социальных связей. И этот портрет сохраняется на протяжении пяти последних лет.