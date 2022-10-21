Хинштейн: онлайн-кинотеатры обяжут ввести коды к материалам с ЛГБТ-пропагандой

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что онлайн-кинотеатры должны будут установить коды для доступа к материалам, содержащим ЛГБТ-пропаганду.

По его словам, соответствующие нормы содержатся во внесённом в Госдуму законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщает РБК.

— Речь идёт об аудиовизуальных сервисах, то есть онлайн-кинотеатрах. Норма обязывает владельцев устанавливать специальные коды для взрослых в обязательном порядке, а не по желанию, — пояснил Хинштейн.

Парламентарий добавил, что таким способом планируется ограничить доступ к контенту детей.