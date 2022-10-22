Долговая нагрузка россиян во втором квартале 2022 года снизилась до 11,4%

Долговая нагрузка россиян впервые с 2015 года снизилась. Об этом заявили в докладе Центробанка «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных БКИ».

Отмечается, что по итогам второго квартала 2022 года долговая нагрузка граждан России снизилась на 0,2 процентного пункта, до 11,4%. В последние несколько лет она устойчиво увеличивалась.

— Сокращение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, по данным крупнейших бюро кредитных историй (БКИ), привело к уменьшению долговой нагрузки домохозяйств впервые за семь лет, — говорится в докладе.

В начале года доля расходов на покрытие кредитов составляла 11,6% от располагаемых доходов населения.

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Также снизилось количество физлиц, имеющих долги по банковским картам, и число заемщиков по кредитам наличными. В то же время долговая нагрузка по кредитным картам выросла на 0,1 п.п., до 2,7%.