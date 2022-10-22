Петербург потратит более 100 млн рублей на проведение Рождественской ярмарки

Автор: Александр Селиванов
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Ярмарка начнется с середины декабря.

СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров, работ и услуг» на официальном портале государственных закупок создал несколько лотов на сумму свыше 103 млн рублей.

Все лоты идут на проведение Рождественской ярмарки в Петербурге.

Ярмарка пройдет в период с 17 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.

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25.05.2022 495
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