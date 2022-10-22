Петербург потратит более 100 млн рублей на проведение Рождественской ярмарки

Ярмарка начнется с середины декабря.
СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров, работ и услуг» на официальном портале государственных закупок создал несколько лотов на сумму свыше 103 млн рублей.
Все лоты идут на проведение Рождественской ярмарки в Петербурге.
Ярмарка пройдет в период с 17 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.
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