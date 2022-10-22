Кириенко уверен, что более 80% родителей поддерживают линейки с флагом и гимном в школах

Заявление основано на данных социологического опроса.
Подавляющее большинство родителей поддерживают нововведение в школах, согласно которому в образовательных учреждениях проводят церемонию поднятия флага и исполняют российский гимн. Такое заявление, основываясь на данных социологического опроса, сделал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
По его данным, инициативу поддержали 83% опрошенных.
Кириенко напомнил, что изначально родители сомневались в целесообразности проведении подобной церемонии. Однако теперь они почувствовали всю важность нововведения, так как это –не политика, а патриотическое воспитание подрастающего поколения, которых учат гордиться своей страной.
Напомним, церемонию еженедельного поднятия флага, исполнение гимна в российских школах ввели с 1 сентября.