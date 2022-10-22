Спасатели ликвидировали возгорание в Агалатово

Автор: Александр Селиванов
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Известно об одном пострадавшем.

Спасатели ликвидировали возгорание в Агалатово происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, пожары, Деревня Агалатово
Спасатели ликвидировали возгорание в Агалатово происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, пожары, Деревня Агалатово
Спасатели ликвидировали возгорание в Агалатово происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, пожары, Деревня Агалатово

По информации паблика ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское в соцсети «ВКонтакте», в субботу в деревне Агалатово произошло возгорание в квартире.

Дежурный караул ПСС Агалатово и ПЧ-100 прибывший на место происшествия ликвидировал пожар.

Уточняется, что пострадал один человек.

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21.10.2022 81
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