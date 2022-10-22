Спасатели ликвидировали возгорание в Агалатово

Известно об одном пострадавшем.

По информации паблика ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское в соцсети «ВКонтакте», в субботу в деревне Агалатово произошло возгорание в квартире.

Дежурный караул ПСС Агалатово и ПЧ-100 прибывший на место происшествия ликвидировал пожар.

Уточняется, что пострадал один человек.