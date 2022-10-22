Одна из дорог Ленобласти оказалась заблокирована после ДТП

Фура заняла всю проезжую часть.

В паблике BL Сосновый Бор в соцсети «ВКонтакте» появились фото, на которых развернутый большегруз закрывает дорогу между СНТ “Рябина” и “Строитель”.

Неизвестно, что стало причиной ДТП, но на месте происшествия образовалась пробка.