Одна из дорог Ленобласти оказалась заблокирована после ДТП

Автор: Александр Селиванов
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Фура заняла всю проезжую часть.

Одна из дорог Ленобласти оказалась заблокирована после ДТП фуры, Ленобласть, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, авария
Одна из дорог Ленобласти оказалась заблокирована после ДТП фуры, Ленобласть, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, авария
Одна из дорог Ленобласти оказалась заблокирована после ДТП фуры, Ленобласть, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, авария

В паблике BL Сосновый Бор в соцсети «ВКонтакте» появились фото, на которых развернутый большегруз закрывает дорогу между СНТ “Рябина” и “Строитель”.

Неизвестно, что стало причиной ДТП, но на месте происшествия образовалась пробка.

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Два автомобиля разбиты всмятку. Видео опубликовано в паблике "УСТЬ-ЛУГА ONLINE" в ВК: <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-64028333&id=456239461&hash=08b8a870b24a9f09&hd=2" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
18.10.2022 254
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