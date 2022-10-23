Названы условия выплаты 195 тысяч рублей мобилизованным гражданам

Мобилизованным разъяснили порядок начисления ежемесячной выплаты в 195 тысяч рублей.

«Объясняем.рф» ответил на вопрос, будут ли платить 195 тысяч рублей в месяц всем военнослужащим вне зависимости от того, где они несут службу.

Так, выплаты положены военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции. Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего.