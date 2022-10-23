По мнению предстоятеля РПЦ, ее пытаются стереть с лица земли за «альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека».

Некоторые считают, что настало время покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека и он не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей Патриарх Кирилл после литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области