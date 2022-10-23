ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Владимир Макаров.

Прапорщик Владимир Макаров выполнял боевые

задачи по организации бесперебойной связи в

интересах пункта управления группировки ВС РФ.

Украинские националисты, активно задействовав

артиллерию и минометы, атаковали российские

войска. В результате их артогня были повреждены

линии связи, что привело к нарушению коммуникации

между пунктом управления и подчиненными

подразделениями.

Владимир Макаров, невзирая на беспрерывную

стрельбу националистов, вместе со своим личным

составом выдвинулся к месту разрыва и приступил к

ремонту. Благодаря его смелости, отваге и

профессионализму оборванные линии связи были

оперативно восстановлены, что позволило обеспечить

устойчивое управление боем и отразить атаку

боевиков.