ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Владимир Макаров.
Прапорщик Владимир Макаров выполнял боевые
задачи по организации бесперебойной связи в
интересах пункта управления группировки ВС РФ.
Украинские националисты, активно задействовав
артиллерию и минометы, атаковали российские
войска. В результате их артогня были повреждены
линии связи, что привело к нарушению коммуникации
между пунктом управления и подчиненными
подразделениями.
Владимир Макаров, невзирая на беспрерывную
стрельбу националистов, вместе со своим личным
составом выдвинулся к месту разрыва и приступил к
ремонту. Благодаря его смелости, отваге и
профессионализму оборванные линии связи были
оперативно восстановлены, что позволило обеспечить
устойчивое управление боем и отразить атаку
боевиков.