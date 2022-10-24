Фото: Александр Дрозденко показал кадры памятника природы – русла реки Рагуши

Губернатор Ленинградской области пожелал плодотворной рабочей недели и отметил, в этом месте река течет под землей.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo/

«Экотропа в Бокситогорском районе проложена по крутому склону каньона с водопадами, проводит от «реки камней» до бурного потока тёмной торфяной воды», – написал Александр Дрозденко