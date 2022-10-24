Фото: маршрутка перевернулась возле Лодейного Поля. Один человек погиб, пятеро пострадали

По информации ivbg.ru, 24 октября около 05:30 на трассе «Кола» примерно в трех километрах от Лодейного Поля маршрутный микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Один человек умер на месте ДТП, еще пятеро пострадали.
Маршрутное такси выполняло рейс «Подпорожье – Санкт-Петербург». По данным ФКУ «Упрдор Северо-Запад», дорожное покрытие на трассе было обработано противогололедными материалами.
На месте происшествия работает следственная группа. Организовано реверсивное движение.
Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» и пресс-служба прокуратуры Ленобласти
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