Фото: маршрутка перевернулась возле Лодейного Поля. Один человек погиб, пятеро пострадали

По информации ivbg.ru, 24 октября около 05:30 на трассе «Кола» примерно в трех километрах от Лодейного Поля маршрутный микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Один человек умер на месте ДТП, еще пятеро пострадали.

Маршрутное такси выполняло рейс «Подпорожье – Санкт-Петербург». По данным ФКУ «Упрдор Северо-Запад», дорожное покрытие на трассе было обработано противогололедными материалами.

На месте происшествия работает следственная группа. Организовано реверсивное движение.

Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» и пресс-служба прокуратуры Ленобласти