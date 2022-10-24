Иномарка петербуржца сгорела в Кировском районе

По информации ivbg.ru, 23 октября около 04:00 в полицию Кировского района обратился 41-летний житель Санкт-Петербурга.
Возле дома на улице Новоселов в поселке Старая Малукса сгорел его Renault Symbol 2008 года выпуска. Обстоятельства происшествия устанавливается.
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23.05.2022 635