Иномарка петербуржца сгорела в Кировском районе

По информации ivbg.ru, 23 октября около 04:00 в полицию Кировского района обратился 41-летний житель Санкт-Петербурга.

Возле дома на улице Новоселов в поселке Старая Малукса сгорел его Renault Symbol 2008 года выпуска. Обстоятельства происшествия устанавливается.