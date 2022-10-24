Мужчина увидел свою пропавшую племянницу в руках иностранца в Колпино

По информации ivbg.ru, девочка 2008 года рождения пропала 23 октября, на поиски ребенка отправился дядя. Он же и обратился в полицию.

По словам мужчины, возле дома на улице Братьев Радченко он увидел племянницу с неизвестным, который пытался произвести в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого – им оказался 25-летний уроженец Таджикистана. Решается вопрос об уголовном деле.