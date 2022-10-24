В Гатчинском районе завершен ремонт подъезда к железнодорожной станции Дивенская

Новый асфальт уложен от деревни Заозерье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Трасса обновлена целиком, все шесть километров. Сейчас дорожники ставят знаки и наносят разметку.

«Ремонт выполнен досрочно: планировали сделать его только следующим летом, однако, учитывая просьбы жителей, подрядная организация вышла на объект раньше. В целом же за сезон в Гатчинском районе обновили пять региональных трасс», — отметил глава дорожного комитета Денис Седов.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.