Фейковый магазин военной амуниции обманул петербурженку на 120 тысяч рублей. Она оплатила шлемы, но доставка не приехала

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, жительница Санкт-Петербурга по просьбе мобилизованных братьев попыталась купить через онлайн-магазин два баллистических шлема «Спартанец».

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Фото: telegram-канал Mash на Мойке

Девушка нашла необходимое в онлайн-магазине, но ссылка, по которой она перешла, оказалась зеркалом другого сайта. Ее проконсультировали, предложили скидку и доставку уже на следующее утро.

Петербурженка оплатила 119 610 рублей через QR-код. Но в установленный срок курьер не приехал, онлайн-консультанты и менеджеры магазина ее сообщения игнорируют.

Теперь девушка планирует привлечь к ответственности мошенников, выдающих себя за продавцов военного магазина, через обращение на сайт Министерства внутренних дел.

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21.05.2022 9311
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