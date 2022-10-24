Фейковый магазин военной амуниции обманул петербурженку на 120 тысяч рублей. Она оплатила шлемы, но доставка не приехала

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, жительница Санкт-Петербурга по просьбе мобилизованных братьев попыталась купить через онлайн-магазин два баллистических шлема «Спартанец».

Девушка нашла необходимое в онлайн-магазине, но ссылка, по которой она перешла, оказалась зеркалом другого сайта. Ее проконсультировали, предложили скидку и доставку уже на следующее утро.

Петербурженка оплатила 119 610 рублей через QR-код. Но в установленный срок курьер не приехал, онлайн-консультанты и менеджеры магазина ее сообщения игнорируют.

Теперь девушка планирует привлечь к ответственности мошенников, выдающих себя за продавцов военного магазина, через обращение на сайт Министерства внутренних дел.