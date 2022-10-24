Продавцы Wildberries пожаловались на проблемы новой системы расчетов

В компании отмечают, что проблемы возникают у тех, кто не успел перестроиться на новую систему расчетов.
Некоторые партнеры Wildberries пожаловались на сложности содом денег за продажу своих товаров, пишет РБК.
Проблемы появились, когда маркетплейс запустил новый финтех-сервис, призванный помочь продавцам получать деньги быстрее. Сами продавцы нововведение не оценили. Некоторые из них жалуются на длительную блокировку вывода денег и на появление отрицательного баланса.
В компании Wildberries пояснили, что новая система расчетов находится на стадии тестирования. По мере выявления ошибок, они устраняются. В компании полагают, что проблемы возникли у тех партнеров, которые не успели перестроиться на новую систему.
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