Жителей Ленобласти просят помогать мобилизованным только через фонд «Ленинградский рубеж» и официальные штабы

После начала частичной мобилизации в России появились мошенники, которые пользуются доверчивостью людей и предлагают отправить деньги на частные счета, утверждая, что эти средства пойдут на помощь военнослужащим.

Александр Дрозденко в очередной раз напомнил, что мошенники используют и указывают частные счета, в том числе и кредитные. А их сообщения с просьбой о «поддержке» начинаются с крайне эмоциональных историй.

«Правительство Ленобласти не использует частные и кредитные карточки для сбора средств на помощь мобилизованным и военнослужащим. В Ленобласти есть официальный фонд «Ленинградский рубеж», любые другие формы сборов через «Мы вместе», чтобы помочь финансово военнослужащим, а также волонтерские районные центры», – рассказал Александр Дрозденко

Губернатор отметил, что люди переводят деньги мошенникам, а потом требуют отчета. А правительство Ленинградской области просто не имеет к этим сборам никакого отношения.