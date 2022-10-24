Студентка из Бокситогорска получила грант в размере 145 тысяч рублей на реализацию своего проекта

Екатерина Соболева стала победителем конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодежи и получила грант на математический турнир «Решай. Считай. Мысли».

«В Ленинградской области живет очень активная и талантливая молодёжь. Это видно по тому количеству ребят, которые принимают участие в региональных и федеральных форумах и конкурсах», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева.

Екатерина Соболева — студентка Бокситогорского филиала ЛГУ имени Пушкина, председатель районного отделения «Российского Союза Молодежи» и автор проекта «Решай. Считай. Мысли», который подразумевает проведение математического турнира в школах Бокситогорского района в 2023 году.

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Как уже ранее писал ivbg.ru комитет общественных коммуникаций Ленобласти презентовал «Карту возможностей Команды 47», которая объединила 47 экспертов и ресурсных центров региона. Ознакомиться с ней можно по ссылке. Чтобы войти в список экспертов, необходимо заполнить анкету по ссылке.