В Тосненском районе фура прилегла на бок после ДТП

Прибывшие на место спасатели передали водителя сотрудникам скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти, близ деревни Ëглино водитель грузового автомобиля по неизвестной причине не справился с управлением, в результате чего фура опрокинулась.

Водителя передали сотрудникам скорой помощи.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.