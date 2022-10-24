В Тосненском районе фура прилегла на бок после ДТП

Прибывшие на место спасатели передали водителя сотрудникам скорой помощи.
Как сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти, близ деревни Ëглино водитель грузового автомобиля по неизвестной причине не справился с управлением, в результате чего фура опрокинулась.
Водителя передали сотрудникам скорой помощи.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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