В Ленобласти выявили всего лишь 17 новых случаев  COVID-19 за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 17 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 25 октября.
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+3), Янино-1 (+5).
- Выборгский район: Приморск (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+4), Царицыно Озеро (+1).
- Тосненский район: Красный Бор (+1).
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21.10.2022 149