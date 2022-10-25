В Ленобласти выявили всего лишь 17 новых случаев  COVID-19 за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 17 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 25 октября.

  • Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+3), Янино-1 (+5).
  • Выборгский район: Приморск (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+4), Царицыно Озеро (+1).
  • Тосненский район:  Красный Бор (+1).
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21.10.2022 149
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