Мошенники обманывают россиян, присылая отсрочку от мобилизации

Злоумышленники в Россия стали атаковать крупные компании с помощью зараженных электронных писем сотрудникам, приходящих под видом отсрочек от призыва. Главной целью хакеров является шпионаж, рассказали в «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» выявила атаку на крупные российские компании. Главной целью злоумышленников был шпионаж. Проникали они в организации с помощью вредоносного письма в виде отсрочки от службы в армии, рассказали в компании.

Атакующие таргетировано рассылали электронные письма сотрудникам с приложенным файлом Word, название которого включало слова «отсрочка от призыва».

— В документе содержался текст с просьбой сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от службы, — уточнили в «Лаборатории Касперского».

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В случае открытия документа подгружался и выполнялся дополнительный макрос, скачивающий вредоносное ПО. Троянец передавал на командный сервер данные о зараженной системе и затем отправлял файлы, которые запрашивали злоумышленники.