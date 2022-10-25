Мошенники обманывают россиян, присылая отсрочку от мобилизации

Злоумышленники в Россия стали атаковать крупные компании с помощью зараженных электронных писем сотрудникам, приходящих под видом отсрочек от призыва. Главной целью хакеров является шпионаж, рассказали в «Лаборатории Касперского».
«Лаборатория Касперского» выявила атаку на крупные российские компании. Главной целью злоумышленников был шпионаж. Проникали они в организации с помощью вредоносного письма в виде отсрочки от службы в армии, рассказали в компании.
Атакующие таргетировано рассылали электронные письма сотрудникам с приложенным файлом Word, название которого включало слова «отсрочка от призыва».
В случае открытия документа подгружался и выполнялся дополнительный макрос, скачивающий вредоносное ПО. Троянец передавал на командный сервер данные о зараженной системе и затем отправлял файлы, которые запрашивали злоумышленники.