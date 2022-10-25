Полуголый мужчина напал на врачей скорой помощи в Петербурге

По информации ivbg.ru, 24 октября на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге нетрезвый полуголый мужчина напал на врачей скорой помощи.
Неизвестны мешал работе медицинских работников, ругался матом и агрессивно себя вел. Дебошира задержали росгвардейцы и доставили в отдел полиции.
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24.07.2022 4354