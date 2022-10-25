Полуголый мужчина напал на врачей скорой помощи в Петербурге

По информации ivbg.ru, 24 октября на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге нетрезвый полуголый мужчина напал на врачей скорой помощи.

Неизвестны мешал работе медицинских работников, ругался матом и агрессивно себя вел. Дебошира задержали росгвардейцы и доставили в отдел полиции.