Шри-Ланка продлила срок действия виз для россиян с месяца до полугода

Нововведение поспособствует популярности Шри-Ланки среди российских туристов.

Срок действия визы для россиян с месяца до полугода продлили власти Шри-Ланки, пишет РИА Новости, отметив, что режим будет действовать до 25 июня 2023 года.

За электронное разрешение на путешествие до 180 дней будет одноразово взиматься плата в 35 долларов. Эти средства пойдут на продвижение индустрии туризма, которая пострадала из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— Сейчас спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды. Ежедневно приходят десятки заявок. Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного «Аэрофлота», — отметили представители туроператора «Интурист».

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Данное нововведение поспособствует популярности Шри-Ланки среди российских туристов. Отмечается, что страна уже входит в топ-5 самых востребованных выездных направлений осенью 2022 года. Продление визы и снижение ее стоимости позволит приезжать в страну гораздо большему количеству гостей